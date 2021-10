Sonia Bruganelli | “Paolo millantava ricchezze che non aveva” | Bonolis risponde a tono

Advertising

BaritaliaNews : Sonia Bruganelli, “Bonolis quando l’ho conosciuto millantava ricchezze” e lui al veleno le risponde “Per ogni pesce… - BaritaliaNews : Sonia Bruganelli senza freni su Paolo Bonolis: «Mio marito è come …” - ParliamoDiNews : Sonia Bruganelli tira una frecciatina ad Adriana Volpe ed alla sua parrucca * - blogtivvu : Frecciatine (a distanza) in casa Bonolis-Bruganelli: Paolo risponde alla moglie e Sonia cita Adriana Volpe - StraNotizie : Sonia Bruganelli tira una frecciatina ad Adriana Volpe ed alla sua parrucca -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Non mancano riprese da momenti spensierati trascorsi fianco del marito Mario , fratello di, moglie di Paolo Bonolis, con cui è sposata dal 2016.Paolo Bonolis ha sempre la risposta pronta e ciò che è successo ieri sera a Cartabianca ne è la conferma. Interrogato da Bianca Berlinguer sulla battuta fatta daal Grande Fratello Vip (quando ha sostenuto che Paolo Bonolis per corteggiarla millantava ricchezze che non aveva), il conduttore ha prontamente risposto. " Ho visto che tua moglie" ? ...L'opinionista del Grande Fratello Vip aveva accusato il marito di averle fatto credere di essere proprietario di lussuose ville e yatch ...Frecciatine (a distanza) in casa Bonolis-Bruganelli: Paolo risponde alla moglie e Sonia cita pure le parrucche di Adriana Volpe al GF Vip.