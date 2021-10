Sonia Bruganelli, “Bonolis quando l’ho conosciuto millantava ricchezze” e lui al veleno le risponde “Per ogni pesce c’è l’esca giusta» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ieri, martedì 19 ottobre, a Carta Bianca è andato ospite Paolo Bonolis e Bianca Berlinguer, la conduttrice l’ha un po’ stuzzicato sulla frase che la moglie, Sonia Bruganelli ha detto di lui nell’ultima puntata del Grande fratello vip, andata in onda lunedì 18 ottobre. La Bruganelli aveva detto che all’inizio della loro conoscenza, Bonolis millantava ricchezze che non aveva. E la Berlinguer gli ha chiesto spiegazioni. Vediamo la risposta di Paolo Bonolis. Paolo Bonolis: “Millantavo ricchezze?” e spiega perché Bianca Berlinguer ha detto così a Paolo Bonolis: “Tua moglie, al Grande Fratello, ha dichiarato simpaticamente che all’inizio ti sei un po’ spacciato per più benestante di quello che eri. ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ieri, martedì 19 ottobre, a Carta Bianca è andato ospite Paoloe Bianca Berlinguer, la conduttrice l’ha un po’ stuzzicato sulla frase che la moglie,ha detto di lui nell’ultima puntata del Grande fratello vip, andata in onda lunedì 18 ottobre. Laaveva detto che all’inizio della loro conoscenza,che non aveva. E la Berlinguer gli ha chiesto spiegazioni. Vediamo la risposta di Paolo. Paolo: “Millantavo?” e spiega perché Bianca Berlinguer ha detto così a Paolo: “Tua moglie, al Grande Fratello, ha dichiarato simpaticamente che all’inizio ti sei un po’ spacciato per più benestante di quello che eri. ...

Advertising

profscherma : Sonia Bruganelli | colpo di scena al GF Vip 6 | Paolo Bonolis nel mirino | “Mi ci ha fatto credere…” - ____cristina__ : RT @pardonmypandora: “SEMBRA UNA SOLEIL CHE ANCORA NON CE LA FA” SIGNORI E SIGNORE, SONIA BRUGANELLI NON PERDE UN COLPO. DATELE LA CONDUZI… - infoitcultura : Sonia Bruganelli smaschera Bonolis: “Un millantatore” - icarvsplume : RT @pardonmypandora: “SEMBRA UNA SOLEIL CHE ANCORA NON CE LA FA” SIGNORI E SIGNORE, SONIA BRUGANELLI NON PERDE UN COLPO. DATELE LA CONDUZI… - luisa_mapi : RT @ChaanelChanel: Aveva proprio ragione Sonia bruganelli: sophie si senta una soleil che non ce l'ha fatta #gfvip -