Sondaggi politici Swg | contro il Green Pass è il 59% di chi si dice di destra | e l’8% di chi è di sinistra

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilsta spaccando il Paese. Soprattutto dopo che è stato introdotto per accedere ai luoghi di lavoro. E lo sta spaccando in particolar modo perché le linee di divisione tra la maggioranza favorevole e la minoranza contraria in fondo corre attraverso le linee della politica. Vi è una netta distinzione tra l’opinione di chi sidi, di centro o di. E gli ultimidi Swg lo mostrano bene. Tra chi pende aa essereilsono ben il 59%, la maggioranza assoluta. Mentre si scende al 36% tra chi è di centroe al 33% tra chi è di centro. Pochi i contrari invece fra coloro che si ...

Advertising

SandroGrillette : RT @opificioprugna: +++ULTIM'ORA+++ Sondaggi politici del 20 ottobre 2021: Forza Ondulatoria supera Fratelli D'Italia e diventa primo part… - Aljangelo : @diennea70 @CalaminiciM I sondaggi sono relativi. Io credo nei progetti politici che significa essenzialmente avere… - Manuel_Milanese : RT @opificioprugna: +++ULTIM'ORA+++ Sondaggi politici del 20 ottobre 2021: Forza Ondulatoria supera Fratelli D'Italia e diventa primo part… - opificioprugna : +++ULTIM'ORA+++ Sondaggi politici del 20 ottobre 2021: Forza Ondulatoria supera Fratelli D'Italia e diventa primo… - infoitinterno : Sondaggi politici al 19 ottobre: Fratelli d’Italia primo partito, male il M5S -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

... prima appoggiando Le Pen e dissuadendo Zemmour, poi quando è cresciuto neiha spinto per ... I fattori del declino francese sono numerosi:, finanziari e sociali. Questa deve essere .../ FdI al 21,2%, poi Pd (19,9%) e Lega (19,8%). Draghi: fiducia 49,8%La tregua con vista del Quirinale. È il clima che si respira nel centrodestra dopo la sconfitta delle amministrative. La coalizione “invincibile“, per dare un aggettivo ai sondaggi che da anni vedono ...Le ultime elezioni amministrative non si possono considerare un vero successo della sinistra e neanche una vera disfatta della destra. Un’affluenza che si colloca al di sotto del 60% non può suscitare ...