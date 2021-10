Soliti Ignoti - Il ritorno, la Signora Coriandoli all'ignoto di Battipaglia: 'è della Bassa Italia' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Puntata a dir poco esilarante quella di mercoledì 20 ottobre. Ai Soliti Ignoti - Il ritorno è tornata ancora una volta la Signora Coriandoli. Dopo una partenza sbagliata, con quattro errori consecutivi, Emma è riuscita ad invertire la tendenza concludendo con una perfetta indagine. Non sono mancati siparietti, battutine e parole particolari che hanno attirato l'attenzione del pubblico spettatore. A fine articolo è possibile scoprire se la Signora Coriandoli è riuscita a vincere o meno. Torna ai Soliti Ignoti Emma Coriandoli: ecco il numero della Lotteria Italia Prima di dare il via ai giochi, il presentatore dei Soliti Ignoti ha dato il bentornato ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Puntata a dir poco esilarante quella di mercoledì 20 ottobre. Ai- Ilè tornata ancora una volta la. Dopo una partenza sbagliata, con quattro errori consecutivi, Emma è riuscita ad invertire la tendenza concludendo con una perfetta indagine. Non sono mancati siparietti, battutine e parole particolari che hanno attirato l'attenzione del pubblico spettatore. A fine articolo è possibile scoprire se laè riuscita a vincere o meno. Torna aiEmma: ecco il numeroLotteriaPrima di dare il via ai giochi, il presentatore deiha dato il bentornato ...

Advertising

silvia_medagli : Amadeus, non solo ai soliti ignoti. Non c’azzecca niente il genere con il mestiere. #isolitiignoti - reese_86 : La signora Coriandoli ai Soliti Ignoti è un misto tra cringe e ricordi d’infanzia #solitiignoti #solitignoti - DimitriRock3t : Ora la butto sul ridere ma ai soliti ignoti (che guardano sempre i miei) proprio questa sera è presente una persona… - andreaferriero_ : Raga ai soliti ignoti quello che io non sarò mai - salutamincasa : Noooo la signora Coriandoli ai soliti ignoti. -