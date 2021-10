Soleil Sorge scoppia a piangere al GF Vip (VIDEO)

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le lacrime di, parlando con Gianmaria Antinolfi, èta in lacrime. Il motivo starebbe nel fatto che all’interno della casa del Grande Fratello Vip si sente poco considerata e questo le fa male. Vede tutti incentrati su loro stessi oppure intenti a trovarsi uno spazio nella diretta settimanale. Andiamo, perciò, a L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Soleil Sorge scoppia a piangere al #GFVip (VIDEO) - ParliamoDiNews : Gf vip 6, Soleil Sorge in lacrime: ecco cos’è successo | Isa e Chia #soleil #sorge #lacrime #cosè #successo #chia - elena_ele6 : RT @vampslayervv: Mai avrei pensato di arrivare a dire una cosa del genere: Il motore di questa edizione sono Soleil Sorge, Alex Belli e D… - Soleil_Sorge : Io piuttosto che stare rinchiusa nella stessa casa con ste 7 galline, preferirei buttarmi da un ponte sinceramente.… - elisabe89376579 : @Framas_LM @Soleil_Sorge A sto punto -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Contra-Ataque

I sentimenti nella casa del Grande Fratello Vip possono cambiare velocemente, se quasi 15 giorni fa Nicola Pisu aveva voglia di baciare, ora il figlio di Patrizia Mirigliani ha cambiato ...scoppia a piangere al GF Vip : il motivo delle sue lacrime? Lasi sente tutti gli inquilini contro e ha un momento di sconforto: a consolarla accorre Gianmaria. L'influencer dice: 'Qui a ...Soleil Sorge è scoppiata in lacrime mentre parlava con Gianmaria Antinolfi. Ecco il motivo per quale è accaduto. Tutti i dettagli.Gf vip 6, Soleil Sorge in lacrime: ecco cos’è successo. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.