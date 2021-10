Soleil Sorge in crisi, Gianmaria Antinolfi capisce che sta male e la consola (VIDEO) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pomeriggio difficile per Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello VIP 6. La vippona infatti ha avuto un momento di sconforto. Gianmaria Antinolfi, che era in giardino a chiacchierare con Aldo Montano, si è reso conto che Soleil si era isolata da qualche minuto e che non sembrava avere la solita carica di sempre. E così si è avvicinato a lei, chiedendole come stesse, e dicendole anche che con lui non deve fingere perchè la conosce. E così Soleil si è aperta, raccontando di essere un po’ malinconica anche perchè da oltre un mese, tutti sono protagonisti di dolci sorprese mentre per lei non c’è mai stato niente, solo momenti di discussione e cose poco piacevoli. “Tutti si aspettano le sorprese, si chiedono che cosa succederà” ha detto Soleil in lacrime in questo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pomeriggio difficile pernella casa del Grande Fratello VIP 6. La vippona infatti ha avuto un momento di sconforto., che era in giardino a chiacchierare con Aldo Montano, si è reso conto chesi era isolata da qualche minuto e che non sembrava avere la solita carica di sempre. E così si è avvicinato a lei, chiedendole come stesse, e dicendole anche che con lui non deve fingere perchè la conosce. E cosìsi è aperta, raccontando di essere un po’ malinconica anche perchè da oltre un mese, tutti sono protagonisti di dolci sorprese mentre per lei non c’è mai stato niente, solo momenti di discussione e cose poco piacevoli. “Tutti si aspettano le sorprese, si chiedono che cosa succederà” ha dettoin lacrime in questo ...

Advertising

Pers35767328Una : @Soleil_Sorge Ragazzi senza Raffaella il gruppo si spezza quindi non fate cazzate, che tra l'altro è lei che mette… - Soleil_Sorge : Piccola anima, tu non sei per niente piccola...?? #gfvip #gfvip6 #soleil - tristemondo : Soleil Sorge in crisi, Gianmaria Antinolfi capisce che sta male e la consola (VIDEO) - FraniiiCesca : @Soleil_Sorge Salviamo raffaella Ragazzi Miriana e gia salva - Soleil_Sorge : Cuore di panna ?????? #gfvip #gfvip6 -