Snam, Toyota e CaetanoBus, partnership per sviluppare la mobilità a idrogeno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Snam, Toyota e CaetanoBus hanno siglato un protocollo d’intesa (memorandum of understanding, MoU) con l’obiettivo di avviare una collaborazione ad ampio spettro per promuovere e accelerare l’introduzione di una mobilità basata sull’idrogeno. Partendo dalla convinzione che l’idrogeno sia fondamentale nel processo di decarbonizzazione dei trasporti, le tre realtà lavoreranno a progetti per promuovere, abilitare e accelerare l’introduzione della mobilità a idrogeno sia per il trasporto pesante che per quello leggero. Le iniziative potranno comprendere l’intera catena del valore dell’idrogeno, dalle infrastrutture per la distribuzione e il rifornimento all’introduzione di flotte di autobus, di mezzi per la logistica e di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) –hanno siglato un protocollo d’intesa (memorandum of understanding, MoU) con l’obiettivo di avviare una collaborazione ad ampio spettro per promuovere e accelerare l’introduzione di unabasata sull’. Partendo dalla convinzione che l’sia fondamentale nel processo di decarbonizzazione dei trasporti, le tre realtà lavoreranno a progetti per promuovere, abilitare e accelerare l’introduzione dellasia per il trasporto pesante che per quello leggero. Le iniziative potranno comprendere l’intera catena del valore dell’, dalle infrastrutture per la distribuzione e il rifornimento all’introduzione di flotte di autobus, di mezzi per la logistica e di ...

