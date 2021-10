Snam con Toyota e Caetanobus per sviluppo mobilità a idrogeno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Snam, Toyota e Caetanobus hanno siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di avviare una collaborazione ad ampio spettro per promuovere e accelerare l’introduzione di una mobilità basata sull’idrogeno. Unite dalla convinzione che l’idrogeno ricopra un ruolo fondamentale nel processo di decarbonizzazione dei trasporti, le aziende abbinano le proprie forze e il proprio know-how per esplorare e sviluppare congiuntamente progetti finalizzati a promuovere, abilitare e accelerare l’introduzione della mobilità a idrogeno, sia per il trasporto pesante, sia per quello leggero.Per Alessio Torelli, Chief Mobility Officer di Snam, “questa collaborazione mira a dare impulso all’utilizzo dell’idrogeno come ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) –hanno siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di avviare una collaborazione ad ampio spettro per promuovere e accelerare l’introduzione di unabasata sull’. Unite dalla convinzione che l’ricopra un ruolo fondamentale nel processo di decarbonizzazione dei trasporti, le aziende abbinano le proprie forze e il proprio know-how per esplorare e sviluppare congiuntamente progetti finalizzati a promuovere, abilitare e accelerare l’introduzione della, sia per il trasporto pesante, sia per quello leggero.Per Alessio Torelli, Chief Mobility Officer di, “questa collaborazione mira a dare impulso all’utilizzo dell’come ...

