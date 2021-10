Smart working, nella nuova bozza di contratto per la pubblica amministrazione possibilità di lavorare da remoto. E perfino dall’estero (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non solo Smart working da casa nel rispetto di precise fasce orarie in cui essere operativi, restare reperibili e disconnettersi. Per i dipendenti pubblici spunta anche la possibilità di lavorare da remoto e addirittura dall’estero, sia pur con precisi vincoli di tempo e luogo. È quanto emerge dalla nuova bozza di contratto per le Funzioni centrali presentata dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) ai sindacati il 20 ottobre. Un testo normativo ancora in fase di definizione concepito per rispondere al decreto firmato dal ministro Renato Brunetta, che entro 30 ottobre punta a far rientrare in ufficio gli statali sulla base di turni e lavoro ibrido. Nell’ultima versione del documento destinato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non soloda casa nel rispetto di precise fasce orarie in cui essere operativi, restare reperibili e disconnettersi. Per i dipendenti pubblici spunta anche ladidae addirittura, sia pur con precisi vincoli di tempo e luogo. È quanto emerge dalladiper le Funzioni centrali presentata dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) ai sindacati il 20 ottobre. Un testo normativo ancora in fase di definizione concepito per rispondere al decreto firmato dal ministro Renato Brunetta, che entro 30 ottobre punta a far rientrare in ufficio gli statali sulla base di turni e lavoro ibrido. Nell’ultima versione del documento destinato ...

