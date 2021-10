Sky multata di 3 milioni di euro per telemarketing selvaggio

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Garante della privacy ha multato Sky Italia per 3e 200mila, per aver effettuato chiamate promozionali reputate illecite., insomma. Lo scrive Il Fatto, secondo cui “il provvedimento arriva alla fine di una lunga investigazione, iniziata a seguito delle segnalazioni di persone che lamentavano di aver ricevuto telefonate indesiderate, fatte per promuovere le offerte della pay-tv. Le chiamate venivano effettuate senza informativa e senza consenso, utilizzando delle liste non verificate acquisite da società terze. Secondo il Garante, Sky avrebbe dovuto spiegare all’utente la propria informativa all’inizio della chiamata, spiegando anche la provenienza dei dati e procedendo alla proposta solo dopo il consenso”. L'articolo ilNapolista.

Informa

Messa: 'Sei miliardi di finanziamenti per la Ricerca' leggi anche Studenti spiati durante gli esami tramite webcam,la Bocconi Per gli investimenti su università e ricerca, il ministro Messa ...Mourinho Udinese, chance dal 1' per Beto leggi anche Udineseper i cori, un turno a Zappa Ha bruciato le tappe Destiny Udogie: l'esterno classe 2002 che aveva rimediato un'elongazione allo ...Il Garante della privacy ha multato Sky Italia per 3 milioni e 200mila euro, per aver effettuato chiamate promozionali reputate illecite. Lo scrive Il Fatto, secondo cui “il provvedimento arriva alla ...Sky è stata ritenuta colpevole di avere effettuato chiamate illecite e il Garante della Privacy le ha inflitto una sanzione di 3,2 milioni di euro ...