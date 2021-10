Silvestri tiene vivo Braglia e l’Avellino, termina in parità con il Catania (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Pareggio all’ultimo respiro per l’Avellino al “Massimino” di Catania. L’inzuccata finale di Silvestri mette al riparo, almeno per ora, la panchina di Piero Braglia che domenica affronterà la Paganese – vincente per 2-0 contro il Potenza – al Partenio-Lombardi. Primo tempo. Rivoluzione tattica all’annuncio delle formazioni, Braglia rilancia l’Avellino con il 3-4-3. Bove in difesa, Rizzo e Tito sulle fasce e Kanoute dal primo minuto in attacco. Ciancio finisce in tribuna. Doppia occasione per l’Avellino tra il 3? e il 7? del primo tempo. Prima ci prova Silvestri su assist di Tito, poi Kanoutè attacca il fondo e crossa sul fronte opposto trovando il gran sinistro di Tito che sfiora l’incrocio dei pali. Il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Pareggio all’ultimo respiro peral “Massimino” di. L’inzuccata finale dimette al riparo, almeno per ora, la panchina di Pieroche domenica affronterà la Paganese – vincente per 2-0 contro il Potenza – al Partenio-Lombardi. Primo tempo. Rivoluzione tattica all’annuncio delle formazioni,rilanciacon il 3-4-3. Bove in difesa, Rizzo e Tito sulle fasce e Kanoute dal primo minuto in attacco. Ciancio finisce in tribuna. Doppia occasione pertra il 3? e il 7? del primo tempo. Prima ci provasu assist di Tito, poi Kanoutè attacca il fondo e crossa sul fronte opposto trovando il gran sinistro di Tito che sfiora l’incrocio dei pali. Il ...

