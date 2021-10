“Siamo Qui”, il nuovo brano di Vasco Rossi [VIDEO] (Di giovedì 21 ottobre 2021) È arrivato il nuovo Vasco Rossi con “Siamo Qui”, il singolo fuori dappertutto e in radio da venerdì 15 ottobre. “Siamo Qui”, la canzone, che ha dato il titolo all’intero lavoro, anticipa di 1 mese la pubblicazione dell’attesissimo album, che uscirà nell’ormai celeberrima data palindroma … e scaramantica, 12.11.21. Una speciale versione acustica del brano è inclusa nel doppio LP e nel box super de luxe, due delle 9 differenti confezioni disponibili che faranno la gioia dei fan e superfan collezionisti e amanti delle edizioni in vinile, o numerate o autografate e/o con 45 giri incluso. Di seguito il Visual VIDEO di “Siamo Qui” Virgin Records release; © 2021 Universal Music Italia Srl. CREDITI VIDEO Starring Girl – Alice Pagani Directed ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 21 ottobre 2021) È arrivato ilcon “Qui”, il singolo fuori dappertutto e in radio da venerdì 15 ottobre. “Qui”, la canzone, che ha dato il titolo all’intero lavoro, anticipa di 1 mese la pubblicazione dell’attesissimo album, che uscirà nell’ormai celeberrima data palindroma … e scaramantica, 12.11.21. Una speciale versione acustica delè inclusa nel doppio LP e nel box super de luxe, due delle 9 differenti confezioni disponibili che faranno la gioia dei fan e superfan collezionisti e amanti delle edizioni in vinile, o numerate o autografate e/o con 45 giri incluso. Di seguito il Visualdi “Qui” Virgin Records release; © 2021 Universal Music Italia Srl. CREDITIStarring Girl – Alice Pagani Directed ...

vascorossi : FUORI L’OFFICIAL VIDEO ???? Dopo il visual video arriva il video ufficiale di SIAMO QUI, girato in Puglia alla fine… - ladyonorato : Qui la sintesi della questione: Polonia, Corte Costituzionale contro primato del diritto Ue: 'Certi regolamenti inc… - diMartedi : #Capua su #covid19: 'Come ci possiamo dimenticare che un anno fa eravamo qui a chiederci quando ne saremmo usciti?… - valejaguarrr : RT @robertacrown: 'Ci siamo parlate, mi ha detto che avrebbe fatto tutto il possibile per aiutarmi mentre ero qui.' Rosalinda che oggi va… - Dario02743153 : @mariannaaprile @GuglielmoMan Parafrasando una canzone di Modugno...siamo sempre in tre tre briganti e tre somari..… -