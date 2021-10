“Si sposano!” Giuliano Sangiorgi | la notizia è una vera bomba | ecco chi è la donna che l’ha stregato

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nozze in arrivo per il frontman dei Negramaro. L’artista salentino, a 42 anni suonati, ha deciso di voler sposare la sua storica compagna Ilaria Macchia.convolerà a nozze a breve: no, non si tratta di un’indiscrezione dettata dai ‘forse’, dai ‘se’ e dai ‘ma’, bensì di una certezza, visto che nel weekend appena trascorso il musicista ha festeggiato l’addio al celibato, riunendo i suoi affetti più cari. A darneè Chi Magazine, nella rubrica Chicche di Gossip. Dopo anni di fidanzamento (la coppia già convive e ha una figlia, Stella, nata nel 2018), sarà celebrato il matrimonio. Per quanto riguarda la data non si sa nulla di certo, anzi, non si sa nulla a riguardo. Anche perché chi seguee Ilaria sa che i due sono molto riservati ...