Si spoglia in video al lavoro: dipendente dei servizi cimiteriali di Ercolano rischia il posto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) rischia il licenziamento l’impiegata del Comune di Ercolano sorpresa da ‘Striscia la Notizia’ mentre intrattiene gli utenti di internet improvvisando spogliarelli a pagamento durante l’orario di lavoro. Come documentato dall’inviato del tg satirico di Canale 5, Luca Abete, la dipendente non esita a spogliarsi in diretta streaming davanti alla telecamerina del pc dell’ufficio fino a coinvolgere anche alcuni uomini, forse colleghi di ufficio. Inevitabile per la donna, impiegata in servizio al settore cimiteriale, ma anche per gli altri una volta che saranno individuati, l’avvio di un procedimento disciplinare.Lo annuncia il sindaco della città vesuviana, Ciro Buonajuto: ‘È vergognoso! Avvieremo subito un procedimento disciplinare nei confronti della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021)il licenziamento l’impiegata del Comune disorpresa da ‘Striscia la Notizia’ mentre intrattiene gli utenti di internet improvvisandorelli a pagamento durante l’orario di. Come documentato dall’inviato del tg satirico di Canale 5, Luca Abete, lanon esita arsi in diretta streaming davanti alla telecamerina del pc dell’ufficio fino a coinvolgere anche alcuni uomini, forse colleghi di ufficio. Inevitabile per la donna, impiegata ino al settore cimiteriale, ma anche per gli altri una volta che saranno individuati, l’avvio di un procedimento disciplinare.Lo annuncia il sindaco della città vesuviana, Ciro Buonajuto: ‘È vergognoso! Avvieremo subito un procedimento disciplinare nei confronti della ...

