“Si sono baciati!” GF Vip | alla fine è successo davvero | “Ho il cuore a mille”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per tutta la settimana Miriana Trevisan ha detto a Nicola Pisu che non voleva baciarlo, ma. Al Gf Vip, nel tardo pomeriggio del 19 ottobre, Nicola ha chiesto al Grande Fratello di poter organizzare una cena a lume di candela nella Love Boat e gli autori l’hanno accontentato. I due hanno trascorso la serata nella parte più lussuosa della casa, hanno bto, scherzato, giocato, cenato esiriposati a letto. E proprio sotto le coperte è scattato il bacio. A questo punto però, Miriana Trevisan, ha chiesto a Nicola di non dirlo a nessuno: “Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso“. Poco dopo, Miriana si ...