Sesso a pagamento nelle ore di lavoro: sospesa dipendente comunale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ad Ercolano, in provincia di Napoli, una donna è stata sospesa in quanto nelle ore di lavoro realizzava video hot, su un sito di Sesso a pagamento Sesso a pagamento nelle ore di lavoro (Fonte: Pixabay)Il sindaco di Ercolano, in provincia di Napoli, Ciro Buonajuto, ha commentato la vicenda di una dipendente comunale che, nell'orario di lavoro, si cimentava in spogliarelli con la webcam del computer d'ufficio. "All'indignazione facciamo seguire i fatti. Abbiamo già sospeso la dipendente ed avviato il procedimento disciplinare finalizzato al licenziamento". L'uomo ha anche annunciato che la città di Ercolano si costituirà parte civile nel processo

