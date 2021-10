Serie C, i risultati delle 21: Monopoli e Palermo di misura, bene il Catanzaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo il big match delle 20.30 tra Bari e Foggia, terminato 1-1, si sono concluse anche le gare delle ore 21 valide per la 10^ giornata del Girone C di Lega Pro. Spiccano le vittorie casalinghe di misura di Monopoli e Palermo, così come il 2-0 del Catanzaro a Latina. Ecco i risultati: Catania-Avellino 2-2 Latina-Catanzaro 0-2 Monopoli-Juve Stabia 1-0 Paganese-Potenza 2-0 Palermo-Virtus Francavilla 1-0 Taranto-Fidelis Andria 2-1 CLASSIFICA: Bari 24 Catanzaro 20 Turris 16 Foggia 16 Monopoli 16 Palermo 16 Taranto 16 Virtus Francavilla 14 Campobasso 14 Picerno 14 Avellino 13 Monterosi 13 Catania 12 Juve Stabia 11 Messina 9 Vibonese 8 Latina 8 Potenza 7 Fidelis Andria ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo il big match20.30 tra Bari e Foggia, terminato 1-1, si sono concluse anche le gareore 21 valide per la 10^ giornata del Girone C di Lega Pro. Spiccano le vittorie casalinghe didi, così come il 2-0 dela Latina. Ecco i: Catania-Avellino 2-2 Latina-0-2-Juve Stabia 1-0 Paganese-Potenza 2-0-Virtus Francavilla 1-0 Taranto-Fidelis Andria 2-1 CLASSIFICA: Bari 2420 Turris 16 Foggia 161616 Taranto 16 Virtus Francavilla 14 Campobasso 14 Picerno 14 Avellino 13 Monterosi 13 Catania 12 Juve Stabia 11 Messina 9 Vibonese 8 Latina 8 Potenza 7 Fidelis Andria ...

