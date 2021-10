Serie C, finisce 1-1 il big match tra Bari e Foggia. A Maita risponde Ferrante (Di mercoledì 20 ottobre 2021) finisce 1-1 al San Nicola tra Bari e Foggia, derby pugliese e big match del Girone C di Serie C 2021-22.Maita apre le marcature per la squadra di casa al minuto 43, Ferrante pareggia i conti al 69? per gli uomini di Zeman. Bari che rimane in testa alla classifica a quota 24 punti, il Foggia è quarto a 16 in attesa dei risultati delle altre gare. Foto: Twitter Foggia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021)1-1 al San Nicola tra, derby pugliese e bigdel Girone C diC 2021-22.apre le marcature per la squadra di casa al minuto 43,pareggia i conti al 69? per gli uomini di Zeman.che rimane in testa alla classifica a quota 24 punti, ilè quarto a 16 in attesa dei risultati delle altre gare. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

_GR33D1_ : @zDrUnK_ Si li mi ricordo cosa succede, però propri come finisce la serie, ho un vuoto totale. Così ??????? - violentstormx : Le lesbiche che ancora sperano in un film/serie tv dove una di loro non muore e finisce bene - Luke_Alenko : @IlConigli0 Un sacco! Così a caldo direi che è il mio Metroid preferito della serie 2D, o almeno finisce alla pari… - SalentoSport : #VIRTUSMATINO – Buon primo tempo, poi finisce la benzina: doppio Tedesco e passa l’Altamura - chiarajrrt : io con gp999, ora che finisce avrò the eternals e dopo quello aspetto la serie di hawkeye e dopo quella no way home… -