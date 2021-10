Serie B | le designazioni arbitrali della 9a giornata

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 9ªdi andata del Campionato diB 2021/22 in programma sabato 23 ottobre. ALESSANDRIA – CROTONE Venerdì 22/10 h. 20.30 SANTORO CIPRESSA – BARONE IV: CALZAVARA VAR: FOURNEAU AVAR: ROSSI L. BENEVENTO – COSENZA h. 14.00 GHERSINI SECHI – MACADDINO IV: PERRI VAR: CAMPLONE AVAR: RANGHETTI LECCE – PERUGIA h. 14.00 GIUA VECCHI – GUALTIERI IV: LUONGO VAR: PATERNA AVAR: MUTO MONZA – CITTAh. 14.00 MANGANIELLO COSTANZO – ROSSI C. IV: FRASCARO VAR: BANTI AVAR: BOTTEGONI TERNANA – LR VICENZA h. 14.00 VOLPI TEGONI – FONTEMURATO IV: CASCONE VAR: SACCHI AVAR: FIORE FROSINONE – ASCOLI h. 16.15 MAGGIONI YOSHIKAWA – PAGNOTTA IV: GIORDANO VAR: PRONTERA AVAR: PRENNA BRESCIA – CREMONESE h. ...