Serie A: Inter - Juve a Mariani, Massa per Roma - Napoli. Orsato c'è, var a Bergamo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Davide Massa di Imperia arbitrerà Roma - Napoli, uno degli incontri più delicati della nona giornata di A in programma domenica 24 ottobre alle 18. Il big - match fra Inter e Juventus, in programma ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Davidedi Imperia arbitrerà, uno degli incontri più delicati della nona giornata di A in programma domenica 24 ottobre alle 18. Il big - match frantus, in programma ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter Serie A: Inter - Juve a Mariani, Massa per Roma - Napoli. Orsato c'è, var a Bergamo Davide Massa di Imperia arbitrerà Roma - Napoli, uno degli incontri più delicati della nona giornata di A in programma domenica 24 ottobre alle 18. Il big - match fra Inter e Juventus, in programma sempre domenica, ma alle 20.45, sarà diretto invece da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Paolo Giacomelli di Trieste arbitrerà l'anticipo di venerdì tra Torino ...

Nuovo San Siro, Sala accelera: 'Incontro con Milan e Inter, riparte il dialogo' Il sindaco ha poi ricordato come 'il progetto di Milan e Inter sia più ampio e coinvolga il quartiere nella sua totalità. Prima di esprimere una posizione, va fatta una riflessione generale, ma ...

