“Sei personaggi in cerca d’autore” al Teatro Vittoria dal 26 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dal 26 al 31 ottobre 2021 SEI personaggi IN cerca d’autore di Luigi Pirandello con Felice Della Corte e con Silvia Brogi, Claudio Boccaccini, Francesca Innocenti, Gioele Rotini, Marco Lupi, Titti Cerrone, Fabio Orlandi, Andrea Meloni, Jessica Agnoli, Luca Vergoni costumi Lucia Mirabile – scene Eleonora Scarponi assistenti regia Andrea Goracci, Andrea Meloni – foto Marco Picistrelli adattamento e regia di Claudio Boccaccini Produzione Golden Show “Sei personaggi in cerca d’autore” è molto probabilmente l’opera più famosa di Luigi Pirandello e, di sicuro, quella che più di ogni altra ne compendia e sintetizza le tematiche, i climi, le suggestioni. L’opera debuttò nel 1921 e il pubblico rimase talmente sconcertato che alla fine dello spettacolo contestò violentemente lo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dal 26 al 312021 SEIINdi Luigi Pirandello con Felice Della Corte e con Silvia Brogi, Claudio Boccaccini, Francesca Innocenti, Gioele Rotini, Marco Lupi, Titti Cerrone, Fabio Orlandi, Andrea Meloni, Jessica Agnoli, Luca Vergoni costumi Lucia Mirabile – scene Eleonora Scarponi assistenti regia Andrea Goracci, Andrea Meloni – foto Marco Picistrelli adattamento e regia di Claudio Boccaccini Produzione Golden Show “Seiin” è molto probabilmente l’opera più famosa di Luigi Pirandello e, di sicuro, quella che più di ogni altra ne compendia e sintetizza le tematiche, i climi, le suggestioni. L’opera debuttò nel 1921 e il pubblico rimase talmente sconcertato che alla fine dello spettacolo contestò violentemente lo ...

Advertising

aslxeep4llen : quando hollyberry mi moriva tra i primi personaggi, girl sei un dio come cazzo fai a morire subito maybe i am the p… - Stefycr7T : RT @DebraC82: 'Noi non possiamo anche giornalisticamente dar torto a chi dice che sei la rivelazione di questa edizione' 'Sei uno dei pers… - supercanaries_ : Cioè su sei personaggi, tre maschili e tre femminili, avere tre ship etero per forza sarebbe proprio un caso patolo… - MaxLap7 : @Edoenonsolo e (il suo) castigo I promessi blocchi Sei personaggi in cerca di blocco - dantonio_luca : RT @matteoderoberto: Il dramma è in noi; siamo noi; e siamo impazienti di rappresentarlo, così come dentro ci urge la passione. (Luigi P… -