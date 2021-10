Secondo “The Verge”, Facebook cambierà nome alla sua società principale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Secondo il noto sito di tecnologia The Verge, la prossima settimana Facebook potrebbe annunciare che cambierà nome alla sua società principale. Il cambiamento dovrebbe riguardare soltanto la nomenclatura aziendale, e non i prodotti. Attualmente, si chiamano “Facebook” sia il famoso Leggi su ilpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021)il noto sito di tecnologia The, la prossima settimanapotrebbe annunciare chesua. Il cambiamento dovrebbe riguardare soltanto lanclatura aziendale, e non i prodotti. Attualmente, si chiamano “” sia il famoso

Advertising

LinaVadal : RT @ilpost: Secondo “The Verge”, Facebook cambierà nome alla sua compagnia principale - ilpost : Secondo “The Verge”, Facebook cambierà nome alla sua compagnia principale - MaranAlessandro : Secondo Andrew S. Erickson e Gabriel B. Collins, il rallentamento della crescita cinese potrebbe convincere Pechino… - letobrothers__ : sapeva che indossando questi vestiti io non gli avrei visto la faccia neanche un secondo della performance eppure l… - The__Musti : @FrancescoRe200 Vero ma non è stato molto aiutato secondo me dai cc e terzini. Difensivamente è stato perfetto -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo The MotoGP, orari e dove vedere il GP di Misano Dal 21 al 24 ottobre va in scena il secondo GP dell'anno a Misano. Un GP destinato a fare storia ancor prima di iniziare. Sarà infatti l'... Alle 17.30 da non perdere il primo passaggio di 'On The Road ...

Higuain si ritira dal calcio? Clamorosa indiscrezione The Sun Secondo quanto riferisce il prestigioso tabloid The Sun l'ex idolo dei tifosi del Napoli calcio potrebbe dire addio al calcio giocato al termine della regular season della MLS 2021, ovvero il prossimo ...

Secondo “The Verge”, Facebook cambierà nome alla sua compagnia principale Il Post Tennistavolo San Polo: successo Metalparma, sconfitta Atig Nello scorso weekend si è disputata la seconda giornata dei campionati nazionali a squadre di tennistavolo. Un fine settimana agrodolce per le formazioni del Tennistavolo San Polo – Parma. La Metalpar ...

Xbox Game Pass: Everspace 2 e Age of Empires IV tra i nuovi arrivi Oltre al debutto della versione Windows di Outriders, avvenuto nella giornata di ieri, nel Game Pass il 21 ottobre approderà Dragon Ball FighterZ accompagnato dalla versione 'Game Preview' del freneti ...

Dal 21 al 24 ottobre va in scena ilGP dell'anno a Misano. Un GP destinato a fare storia ancor prima di iniziare. Sarà infatti l'... Alle 17.30 da non perdere il primo passaggio di 'OnRoad ...quanto riferisce il prestigioso tabloidSun l'ex idolo dei tifosi del Napoli calcio potrebbe dire addio al calcio giocato al termine della regular season della MLS 2021, ovvero il prossimo ...Nello scorso weekend si è disputata la seconda giornata dei campionati nazionali a squadre di tennistavolo. Un fine settimana agrodolce per le formazioni del Tennistavolo San Polo – Parma. La Metalpar ...Oltre al debutto della versione Windows di Outriders, avvenuto nella giornata di ieri, nel Game Pass il 21 ottobre approderà Dragon Ball FighterZ accompagnato dalla versione 'Game Preview' del freneti ...