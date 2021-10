Secondo “The Verge”, Facebook cambierà nome alla sua compagnia principale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Secondo il noto sito di tecnologia The Verge, la prossima settimana Facebook potrebbe annunciare che cambierà nome alla sua compagnia principale. Il cambiamento dovrebbe riguardare soltanto la nomenclatura aziendale, e non i prodotti. Attualmente, si chiamano “Facebook” sia il famoso Leggi su ilpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021)il noto sito di tecnologia The, la prossima settimanapotrebbe annunciare chesua. Il cambiamento dovrebbe riguardare soltanto lanclatura aziendale, e non i prodotti. Attualmente, si chiamano “” sia il famoso

Advertising

ilpost : Secondo “The Verge”, Facebook cambierà nome alla sua compagnia principale - MaranAlessandro : Secondo Andrew S. Erickson e Gabriel B. Collins, il rallentamento della crescita cinese potrebbe convincere Pechino… - letobrothers__ : sapeva che indossando questi vestiti io non gli avrei visto la faccia neanche un secondo della performance eppure l… - The__Musti : @FrancescoRe200 Vero ma non è stato molto aiutato secondo me dai cc e terzini. Difensivamente è stato perfetto - the_highsparrow : @MattAngeletti Co sono tre-quattro partiti molto vicini, spesso all'interno del margine d'errore. Secondo me sopravvalutata è la Lega. -