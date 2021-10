Scuola | Turi Uil | ' Palù? Siamo in balia altalena scienziati | e i dati di ieri e di oggi?'

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Ci avevano detto l'anno scorso con la narrazione che laè il luogo più sicuro di tutti. Econtenti checi dica che lanon ha più i problemi dell'anno scorso. Ma per assunzione di fede perché nessuno ci ha mai consegnatosu cui confrontarci e noiindelle dichiarazioninti degli". Così all'Adnkronos il segretario nazionale di UilPinocommenta l'intervento in cui il presidente Aifa, Giorgiosu Il Foglio afferma: "le scuole sono aperte già da un mese e non c'è stato impatto sulla curva epidemica come invece era accaduto l'anno scorso con una crescita ...

Così all'Adnkronos il segretario nazionale di Uil scuola Pino Turi commenta l'intervento in cui il presidente Aifa, Giorgio Palù su Il Foglio afferma: "le scuole sono aperte già da un mese e non c'è ..."Ci auguriamo che avere omesso il personale ATA, si tratti di una evidente svista – commenta il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi – commentando la misura presa ieri dal Consiglio dei ...