Scuola | Pacifico Udir | “Palù sbaglia | la scuola era insicura ieri e lo è anche oggi”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Se laeracontinua ad esserloperché i protocolli sulla sicurezza sono gli stessi.dovrebbe paragonare i dati con i contagiati in Italia. Seguono l’indirizzo di contagio che avviene nel paese”. Lo dichiara all’Adnkronos Marcello, presidente dell’Unione dirigenti scolastici () e del sindacato Anief, commentando le dichiarazioni del presidente dell’Aifa Giorgioche in una intervista su Il Foglio afferma: “le scuole sono aperte già da un mese e non c’è stato impatto sulla curva epidemica come invece era accaduto l’anno scorso con una crescita esponenziale dei casi a distanza di quindici giorni dall’apertura”. Secondo il sindacalista invece, “le scuole non erano ...

" Rimane per noi basilare " dice Marcello, presidente nazionale Anief " cancellare l'... che ha cancellato 4mila istituti, 250 mila posti tra docenti e Ata e tantissimo tempo, ......pericolosi episodi di protezionismo sanitari cui dobbiamo e abbiamo assistito nei primi mesi me la pandemia A proposito die del suo per greenpass abbiamo fatto il punto con Marcello...“Se la scuola era insicura ieri continua ad esserlo anche oggi perché i protocolli sulla sicurezza sono gli stessi. Palù dovrebbe paragonare i dati con i contagiati in Italia. Seguono l’indirizzo di c ...La ricostruzione carriera non è legittima e al docente vengono tolti fino a 20mila euro: secondo la Cassazione vanno restituiti.