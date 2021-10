Scuola | Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro all’esame del Senato | ci sono anche 14 emendamenti Anief

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Scadono oggi i termini di presentazione deglial127 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 settembre contenente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza delpubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”: tra le modifiche, ve ne è una del Governo che inserisce le norme del DL 137.il sindacatoha presentato le sue proposte: modificare l’obbligo delper entrare neidie introdurre la gratuità dei tamponi rapidi salivari utili a rilevare il Covid-19. “Rimane per noi basilare – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale ...

Advertising

PacificoTweet : SCUOLA - Decreto Legge 127/21 all'esame del Senato: ci sono anche 14 emendamenti Anief - AniefTorino : SCUOLA - Decreto Legge 127/21 all'esame del Senato: ci sono anche 14 emendamenti Anief - RFHomer : @neXtquotidiano @petris_katia Assolutamente, anzi la Lamorgese ha fatto pure meno rispetto al decreto sicurezza di… - alexbottoni : @maurobiani Mmhhhh... forse è meglio 'ricerca e sviluppo', 'sviluppo ed infrastrutture', 'ricerca scientifica, svil… - USR_Sicilia : Decreto individuazione 95 posti Ass. Tec. Scuola I° Ciclo -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Decreto

Orizzonte Scuola

È bene che i parlamentari attuano anche altre modifiche al, agendo sui criteri di ... come già previsto per la, sul lavoro agile da adottare per i dipendenti che risultino privi "della ...... Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali SanitàSocietà,... previsto per il personale sanitario dallegge 44 dello scorso primo aprile.Scadono oggi i termini di presentazione degli emendamenti al decreto 127 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 settembre contenente ...Scadono oggi i termini di presentazione degli emendamenti al decreto 127 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 settembre contenente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza ...