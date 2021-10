Scioglimento di Forza Nuova, il Senato approva l’ordine del giorno del centrosinistra. Domani tocca alla Camera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Senato ha approvato l’ordine del giorno in cui sono confluite le mozioni di centrosinistra e M5s sullo Scioglimento di Forza Nuova e delle organizzazioni neofasciste. Le mozioni citavano il «divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista» e iniziative volte a «contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo», dopo l’assalto alla Cgil del 9 ottobre, al quale hanno partecipato i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Quattro mozioni sono state depositate separatamente dal Partito Democratico, dal M5s, da Liberi e Uguali e da Italia Viva. Una è sottoscritta invece dal centrodestra compatto, per contrastare «tutte le realtà eversive» e contro «l’integralismo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilhatodelin cui sono confluite le mozioni die M5s sullodie delle organizzazioni neofasciste. Le mozioni citavano il «divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista» e iniziative volte a «contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo», dopo l’assaltoCgil del 9 ottobre, al quale hanno partecipato i leader diRoberto Fiore e Giuliano Castellino. Quattro mozioni sono state depositate separatamente dal Partito Democratico, dal M5s, da Liberi e Uguali e da Italia Viva. Una è sottoscritta invece dal centrodestra compatto, per contrastare «tutte le realtà eversive» e contro «l’integralismo ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Scioglimento Forza Nuova, l’aula del Senato ha approvato l’ordine del giorno unitario di Pd, M5S, Leu e I… - fattoquotidiano : Su Forza Nuova abbiamo scherzato, ritirata la mozione per lo scioglimento - fattoquotidiano : SCIOGLIMENTO FORZA NUOVA Il centrosinistra ha scelto la linea morbida - Klevis_Gjoka : RT @AndreaBitetto: Ed il PD decide di ritirare la mozione sullo scioglimento di forza nuova . Era una sciocchezza prima , ora è’ una buffon… - patriziadegioia : RT @ardigiorgio: Finite le elezioni il centrosinistra in aula ha oggi ritirato la mozione per lo scioglimento di forza nuova. Ci rivediamo… -