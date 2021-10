Scambiate in culla: la storia di Caterina e Melissa a Oggi è un altro giorno. «Siamo una grande famiglia» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Commozione e stupore per la storia di Caterina e Melissa, Scambiate alla nascita, ospiti a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. «Fin da piccole abbiamo giocato con gli stessi oggetti – raccontano -, il nostro ricordo è quello di essere nate in una grande famiglia». La storia incredibile delle due ragazze di Mazara del Vallo (Trapani), che ha ispirato la fiction di Rai1 “Sorelle per sempre”, comincia nel lontano 1998 quando, la notte di Capodanno, furono erroneamente invertite nelle culle e fino ai 3 anni cresciute con genitori ignari dello scambio. Melissa e Caterina frequentavano la stessa scuola materna ed è proprio lì che le rispettive mamme si sono allarmate. Ad accorgersi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Commozione e stupore per ladialla nascita, ospiti aè undi Serena Bortone. «Fin da piccole abbiamo giocato con gli stessi oggetti – raccontano -, il nostro ricordo è quello di essere nate in una». Laincredibile delle due ragazze di Mazara del Vallo (Trapani), che ha ispirato la fiction di Rai1 “Sorelle per sempre”, comincia nel lontano 1998 quando, la notte di Capodanno, furono erroneamente invertite nelle culle e fino ai 3 anni cresciute con genitori ignari dello scambio.frequentavano la stessa scuola materna ed è proprio lì che le rispettive mamme si sono allarmate. Ad accorgersi ...

