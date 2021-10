Sarri a Dal Pino: «Non paragoni la Premier alla Serie A, è come l’NBA e il basket italiano» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle scorse settimane c’è stato uno scambio di battute a distanza tra l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri e il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Il tecnico si era lamentato del calendario, in particolare aveva detto di essere stato costretto a giocare in campionato a meno di 72 ore dalla partita di Europa League. Il numero uno della Lega gli aveva portato l’esempio della Premier. Lì, aveva detto, ambiente ben conosciuto da Sarri, che vi ha allenato, succede spesso. Oggi Sarri è tornato sul tema in conferenza stampa, lanciando una nuova frecciatina a Dal Pino. «Ho visto Dal Pino che ha parlato di Premier, ma non entrerei in questo discorso: gli ricordo che i dirigenti lì hanno portato oltre 5 ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle scorse settimane c’è stato uno scambio di battute a distanza tra l’allenatore della Lazio, Maurizioe il presidente della LegaA, Paolo Dal. Il tecnico si era lamentato del calendario, in particolare aveva detto di essere stato costretto a giocare in campionato a meno di 72 ore dpartita di Europa League. Il numero uno della Lega gli aveva portato l’esempio della. Lì, aveva detto, ambiente ben conosciuto da, che vi ha allenato, succede spesso. Oggiè tornato sul tema in conferenza stampa, lanciando una nuova frecciatina a Dal. «Ho visto Dalche ha parlato di, ma non entrerei in questo discorso: gli ricordo che i dirigenti lì hanno portato oltre 5 ...

