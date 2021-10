Sara Cardin | “vi racconto il mio mal d’Africa”

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Malè imparare a perdere tempo (…); malè emozionarsi davanti a un tramonto breve sapendo che il giorno dopo, comunque andrà, ce ne sarà uno apparentemente identico ma dalle sfumature inedite” Freddie del curatolo Sognare l’Olimpiade. Vedersela sfumare davanti agli occhi. Come un sogno che ti sfugge mentre cerchi disperatamente di afferrarne il ricordo. Cadere. E provare a rialzarsi. Ancora, ancora. Finché non è troppo. Anche se al collo ti sei già messa tante medaglie, e del metallo più prezioso. Il dolore intorno a te. La malattia di una persona cara. Certezze familiari che sembrano sgretolarsi. Dubbi, paure. Voglia irrefrenabile di fuggire. Lontano da tutti. E tutto. Nella vita di ciascuno di noi c’è un punto di rottura. Un momento in cui non riusciamo a respirare. Schiacciati dal senso di smarrimento. Quei problemi ...