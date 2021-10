Sapete chi è quest'uomo? Ospite fisso della Palombelli a Forum, conferme da casa-Berlusconi | Guarda (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Clamorosa novità in studio a Forum. Alla corte di Barbara Palombelli approda Vittorio Vaccaro. Dopo una ospitata estemporanea, l'attore ha debuttato lunedì scorso, 18 ottobre, con un ruolo ufficiale: "Come accennato anche dalla padrona di casa", scrive Giuseppe Candela nella sua sapidissima rubrica di gossip televisivo (e non solo) su Dagospia, A lume di Candela, Vaccaro "sarà presente come opinionista in molte puntate". "La notizia? - aggiunge con un tocco di malizia Candela, sempre molto ben informato - Vaccaro è il compagno di Luna Berlusconi, figlia di Paolo Berlusconi". E nipote, dunque, di Silvio Berlusconi, Sua Emittenza. Candela, ormai storico collaboratore di Dagospia, ha fama nell'ambiente di essere infallibile segugio, in grado di intercettare voci di corridoio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Clamorosa novità in studio a. Alla corte di Barbaraapproda Vittorio Vaccaro. Dopo una ospitata estemporanea, l'attore ha debuttato lunedì scorso, 18 ottobre, con un ruolo ufficiale: "Come accennato anche dalla padrona di", scrive Giuseppe Candela nella sua sapidissima rubrica di gossip televisivo (e non solo) su Dagospia, A lume di Candela, Vaccaro "sarà presente come opinionista in molte puntate". "La notizia? - aggiunge con un tocco di malizia Candela, sempre molto ben informato - Vaccaro è il compagno di Luna, figlia di Paolo". E nipote, dunque, di Silvio, Sua Emittenza. Candela, ormai storico collaboratore di Dagospia, ha fama nell'ambiente di essere infallibile segugio, in grado di intercettare voci di corridoio ...

