SapereConsumare | calendario dei webinar per docenti

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il ministero pubblica ildeidedicati alla informazione/formazione deinell'ambito del progetto Saper(e)Consumare promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, con il supporto operativo di Invitalia, per educare e sensibilizzare giovani e adulti al consumo sostenibile e responsabile, in un contesto di rapida trasformazione tecnologica L'articolo .