San Giorgio del Sannio, due persone denunciate per 'uccellagione' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante un servizio mirato al controllo dell'attività venatoria e di prevenzione del bracconaggio, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Giorgio del Sannio, in località "Recupo" nel medesimo comune hanno deferito in stato di libertà due soggetti per il reato di uccellagione e maltrattamento di animali in gabbie. I Carabinieri dopo una minuziosa attività investigativa protratta per più giorni hanno individuato all'interno di un uliveto reti, congegni e apparecchiature acustiche utilizzate per la cattura di volatili e nella fattispecie cardellini (carduelis carduelis). Cinquantacinque esemplari catturati e trovati in minuscole gabbiette mentre altri quattro erano utilizzati come richiami acustici naturali. Contattato il veterinario dell'ASL di Benevento che, giunto sul luogo del ritrovamento, ha accertato ...

