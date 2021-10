Saman Abbas: rimandata la decisione sull’estradizione di zio Danish (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Corte d’Appello di Parigi ha rimandato la decisione sull’estradizione di Danish Hasnain, zio della 18enne Saman Abbas. La ragazza è scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) lo scorso 30 aprile. Gli inquirenti sono sicuri che Saman sia stata uccisa dalla sua famiglia. Danish potrebbe essere stato l’esecutore materiale dell’omicidio. Fatto sta che il corpo della vittima non è stato ancora trovato. Danish è stato fermato in Francia lo scorso 22 settembre. Da precisare come non si tratta del primo rimando da parte della Chambre de l’Instruction dopo aver accolto la decisione da parte dei legali dell’uomo. Saman Abbas: Danish rigetta tutte le accuse Danish Hasnain, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Corte d’Appello di Parigi ha rimandato ladiHasnain, zio della 18enne. La ragazza è scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) lo scorso 30 aprile. Gli inquirenti sono sicuri chesia stata uccisa dalla sua famiglia.potrebbe essere stato l’esecutore materiale dell’omicidio. Fatto sta che il corpo della vittima non è stato ancora trovato.è stato fermato in Francia lo scorso 22 settembre. Da precisare come non si tratta del primo rimando da parte della Chambre de l’Instruction dopo aver accolto lada parte dei legali dell’uomo.rigetta tutte le accuseHasnain, ...

