Saluto romano all'Olimpico. Sospeso il falconiere della Lazio | video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il falconiere della Lazio è stato immortalato durante i festeggiamenti per la vittoria sull'Inter all'Olimpico mentre fa il Saluto romano di fronte ai tifosi. "La Società sportiva ha inviato nelle scorse settimane una lettera ai fornitori per richiamarli al rispetto del Codice Etico in vigore ed in particolare ad un comportamento pienamente rispettoso dei principi al quali la Società si è sempre ispirata. Appresa la notizia dell'esistenza del video che ritrae Juan Barnabè in atteggiamenti che offendono la Società, i tifosi ed i valori ai quali la comunità si ispira, sono stati presi dei provvedimenti finalizzati all'immediata sospensione del servizio della persona interessata e all'eventuale risoluzione dei contratti in essere" recita una nota ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilè stato immortalato durante i festeggiamenti per la vittoria sull'Inter all'mentre fa ildi fronte ai tifosi. "La Società sportiva ha inviato nelle scorse settimane una lettera ai fornitori per richiamarli al rispetto del Codice Etico in vigore ed in particolare ad un comportamento pienamente rispettoso dei principi al quali la Società si è sempre ispirata. Appresa la notizia dell'esistenza delche ritrae Juan Barnabè in atteggiamenti che offendono la Società, i tifosi ed i valori ai quali la comunità si ispira, sono stati presi dei provvedimenti finalizzati all'immediata sospensione del serviziopersona interessata e all'eventuale risoluzione dei contratti in essere" recita una nota ...

