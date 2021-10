Saluto fascista allo Stadio Olimpico: lo sdegno della Comunità ebraica (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – Un video ripreso dagli spalti dello Stadio Olimpico che mostra il falconiere dell’aquila Olympia, simbolo della SS Lazio, Juan Bernabé, mentre fa il Saluto romano. Immagini che sembrano inequivocabili mentre inneggia al Duce, insieme ai tifosi biancocelesti. Il 52enne spagnolo con il braccio destro teso verso la Tribuna Tevere al grido ‘Duce, Duce’, nell’incredulità delle migliaia dei sostenitori laziali, con tanto di commento ‘Non ci credo’. Bernabé è l’addestratore del rapace dal 2010. Olympia spiccò infatti il primo volo nel cielo dello Stadio Olimpico prima di Lazio-Milan, il 22 settembre della stagione indicata. La condanna dell’Unione delle Comunità ebraiche Durissima la condanna della presidente dell’Unione delle ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – Un video ripreso dagli spalti delloche mostra il falconiere dell’aquila Olympia, simboloSS Lazio, Juan Bernabé, mentre fa ilromano. Immagini che sembrano inequivocabili mentre inneggia al Duce, insieme ai tifosi biancocelesti. Il 52enne spagnolo con il braccio destro teso verso la Tribuna Tevere al grido ‘Duce, Duce’, nell’incredulità delle migliaia dei sostenitori laziali, con tanto di commento ‘Non ci credo’. Bernabé è l’addestratore del rapace dal 2010. Olympia spiccò infatti il primo volo nel cielo delloprima di Lazio-Milan, il 22 settembrestagione indicata. La condanna dell’Unione delleebraiche Durissima la condannapresidente dell’Unione delle ...

