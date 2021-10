Salisburgo-Wolfsburg, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alle 18:45 scenderanno in campo anche Salisburgo e Wolfsburg, match valido per il Gruppo G. Ecco le formazioni ufficiali: RB Salisburgo (4-1-3-2) Köhn; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Camara; Aaronson, Sucic, Seiwald; Okafor, AdeyemiWolfsburg (4-2-3-1) Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Vranckx, Arnold; Lukebakio, Baku, Steffen; Nmecha. FOTO: Logo Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alle 18:45 scenderanno in campo anche, match valido per il Gruppo G. Ecco le: RB(4-1-3-2) Köhn; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Camara; Aaronson, Sucic, Seiwald; Okafor, Adeyemi(4-2-3-1) Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Vranckx, Arnold; Lukebakio, Baku, Steffen; Nmecha. FOTO: Logo Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

