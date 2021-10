Salisburgo-Wolfsburg, Champions League: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Riparte anche la tanto attesa Champions League, con diversi match. Uno tra questi sarà quello che vedrà confrontarsi, in uno scontro molto interessante, Il Salisburgo e i lupi del Wolfsburg. La squadra austriaca viene da un ottimo periodo in campionato, con ben quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato disputate e la prima posizione in classifica, con ben otto punti di distacco dalla seconda. Sponda Wolfsburg, la situazione non è delle migliori con tre sconfitte nelle ultime cinque partite giocate in Bundensliga (ultimo il brutto ko contro l’Union Berlino) che hanno fermato la corsa dei tedeschi nelle zone altissime. Ecco le ultime da Salisburgo-Wolfsburg con le probabili formazioni e la diretta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Riparte anche la tanto attesa, con diversi match. Uno tra questi sarà quello che vedrà confrontarsi, in uno scontro molto interessante, Ile i lupi del. La squadra austriaca viene da un ottimo periodo in campionato, con ben quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato disputate e la prima posizione in classifica, con ben otto punti di distacco dalla seconda. Sponda, la situazione non è delle migliori con tre sconfitte nelle ultime cinque partite giocate in Bundensliga (ultimo il brutto ko contro l’Union Berlino) che hanno fermato la corsa dei tedeschi nelle zone altissime. Ecco le ultime dacon lee la...

