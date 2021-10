Salerno, inchiesta cooperative sociali: secondo giorno di sit in (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue sotto i portici di palazzo di città la protesta dei lavoratori delle cooperative sociali, fermate dall’inchiesta giudiziaria che ha portato in carcere il dominus Vittorio Zoccola. Questa mattina a presidio della loro presenza c’era anche la polizia.Con il divieto di dimora a Salerno per i presidenti delle otto cooperative, i circa 150 lavoratori sono allo sbando, al netto anche del fatto che una parte di loro è stata la già fermata con apposita delibera, ma per quelli che stanno continuando a lavorare non si capisce cosa accadrà per il futuro. C’è chi come il neo assessore all’ambiente Massimiliano Natella ha avuto modo di far intendere che bisognerà procedere con un nuovo bando. Ma non si capisce né i tempi e le modalità, con le quali procedere. Quello che è certo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue sotto i portici di palazzo di città la protesta dei lavoratori delle, fermate dall’giudiziaria che ha portato in carcere il dominus Vittorio Zoccola. Questa mattina a presidio della loro presenza c’era anche la polizia.Con il divieto di dimora aper i presidenti delle otto, i circa 150 lavoratori sono allo sbando, al netto anche del fatto che una parte di loro è stata la già fermata con apposita delibera, ma per quelli che stanno continuando a lavorare non si capisce cosa accadrà per il futuro. C’è chi come il neo assessore all’ambiente Massimiliano Natella ha avuto modo di far intendere che bisognerà procedere con un nuovo bando. Ma non si capisce né i tempi e le modalità, con le quali procedere. Quello che è certo ...

La7tv : #intanto Massimo Giletti annuncia un'inchiesta sulle cooperative sociali a Salerno. @nonelarena domani sera dalle 2… - anteprima24 : ** ##Salerno, inchiesta #Cooperative sociali: secondo giorno di sit in ** - antonio40920331 : La giunta nata a Salerno guidata dal di nuovo sindaco Napoli,è composta da ex magistrati, docenti universitari,affe… - Stemar7Denari : @Libero_official Se per questo anche gli scandali di Salerno sono venuti fuori dopo il voto. La colpa è solo vostra… - corrmezzogiorno : #Napoli «Inchiesta Salerno Non ci fermeremo e stasera faremo ascoltare le intercettazi... -