Sala Publitalia ' 80 | «Visione Dazn riscuote grande attenzione da mercato»

«La Serie A si conferma catalizzatore di interesse. Nel corso di questi primi due mesi le aziende che credono e investono nel prodotto Serie A su entrambe le piattaforme sono aumentate del 20%, passando da 77 (stagione 20-21) a 93 (stagione 21-22), generando oltre 1.5 Miliardi di contatti lordi pubblicitari, con Dazn che ha fatto la parte del leone su entrambi i fronti».Lo ha detto l'amministratore delegato di Publitalia...

