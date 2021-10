SACE e Regione Marche: siglato Protocollo di Intesa per sviluppo economico imprese marchigiane (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Attraverso l’Intesa firmata oggi, SACE e Regione Marche si impegnano a supportare le imprese marchigiane nelle attività di export e di promozione del Made in Italy. Le principali iniziative legate all’accordo saranno organizzate con la finalità di migliorare la conoscenza dei prodotti e servizi di SACE, mettendo a disposizione quelli rispondenti alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale, facilitare l’accesso delle PMI marchigiane al know how specialistico di SACE, mettere a disposizione i report SACE sui rischi relativi ai paesi di maggiore interesse per l’export marchigiano, promuovere l’attività di business matching. “L’Intesa con SACE – afferma il vicepresidente ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Attraverso l’firmata oggi,si impegnano a supportare lenelle attività di export e di promozione del Made in Italy. Le principali iniziative legate all’accordo saranno organizzate con la finalità di migliorare la conoscenza dei prodotti e servizi di, mettendo a disposizione quelli rispondenti alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale, facilitare l’accesso delle PMIal know how specialistico di, mettere a disposizione i reportsui rischi relativi ai paesi di maggiore interesse per l’export marchigiano, promuovere l’attività di business matching. “L’con– afferma il vicepresidente ...

