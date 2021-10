Rottura tra Ambra e Allegri, i dettagli: “Lui l’ha tradita a più riprese e le ha... (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'allenatore della Juventus non solo sarebbe sparito nel nulla, ma dopo aver tradito Ambra avrebbe anche chiesto all'attrice un affitto per rimanere nella casa in cui avrebbero dovuto vivere a Milano. Leggi su golssip (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'allenatore della Juventus non solo sarebbe sparito nel nulla, ma dopo aver traditoavrebbe anche chiesto all'attrice un affitto per rimanere nella casa in cui avrebbero dovuto vivere a Milano.

Advertising

infoitestero : Tensioni tra Russia e Nato, è rottura: stop ai rapporti diplomatici - sportli26181512 : Allegri e Ambra, rottura totale dopo il tradimento: 'Furiosa e col cuore a pezzi'. E c'è un 'caso affitto'...: Nuov… - giuppe1202 : @BridgetJ__ @Loryhop Certo ma dipende se è uno specchio scelto o imposto Il sistema mimetico ci da modo di colmare… - attilioc39 : RT @viaggrego: Il #grido nelle #piazze #NoPass: “#Giornalisti traditori e #venduti”. Non è #fascismo, segnala la rottura tra #élite e #popo… - sportface2016 : #AmbraAngiolini potrebbe ricorrere per via legali contro #Allegri: tra i due è rottura totale -