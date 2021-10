(Di mercoledì 20 ottobre 2021) ...Keeps Trouncing its competitors in France's Unit Dose Pharmacy Automation Market Business Wire Business Wire - 20 Ottobre 2021 MILAN - - (BUSINESS WIRE) - - #Deenova - - Deenova announced today it ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rossum raises

Agenzia ANSA

Contacts Contacts at Deenova: Loïc Bessin , Christophe Jaffuel , Martina Buccianti m.buccianti@deenova.com , +39 0523 785311 Articoli correlatirecord $100 million Series A from ...Contacts Marianna Vyridi Big Valley Marketing for FourKites (650) 468 - 3263 mvyridi@bigvalley.co Articoli correlatirecord $100 million Series A from General Catalyst to reinvent B2B ...COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale di Business Wire Rossum raises record $100 million Series A from General Catalyst to reinvent B2B document communication ? Startup ...