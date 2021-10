Ronaldo punta ad un ex obiettivo della Juventus | bocciati Solskjaer e Conte per la panchina del Manchester United

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)vsChe Cristianofaccia sentire spesso e in maniera forte la sua voce anche su alcune scelte societarie, non è una novità. Ma nel casoscelta del nuovo allenatore delsembrerebbe abbia proprioto i piedi. L’exavrebbe fatto sapere ai dirigenti dei Red Devils di essere stufo dell’andamentosquadra sotto, e che secondo lui sarebbe necessario un sostituto di livello. Gli obiettivi del club inglese sono molto importanti e prestigiosi, e per l’attaccante portoghese il tecnico norvegese non sarebbe all’altezza di questo compito. Ritornare a vincere in Premier League non sarebbe semplice per nessuno, specialmente dopo la pesante eredità ...