Roma, Zaniolo si allena: corsa contro il tempo per il Napoli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Scatti, cambi di direzioni e allunghi: si è allenato così a Trigoria Nicolò Zaniolo e il ginocchio ha dato risposte più che positive. L'appuntamento, dopo la distorsione al ginocchio sinistro che lo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Scatti, cambi di direzioni e allunghi: si èto così a Trigoria Nicolòe il ginocchio ha dato risposte più che positive. L'appuntamento, dopo la distorsione al ginocchio sinistro che lo ...

Advertising

capuanogio : Dal rosso esagerato a #Pellegrini a #Orsato in #JuveRoma passando per il derby col rigore non concesso a #Zaniolo:… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ZANIOLO, ESCLUSE LESIONI AL GINOCCHIO SINISTRO Potrebbe recuperare per la sfida al Napoli #SkySerieA… - sportli26181512 : Roma, Zaniolo si allena: corsa contro il tempo per il Napoli: Roma, Zaniolo si allena: corsa contro il tempo per il… - Gazzetta_it : Roma, Zaniolo si allena: corsa contro il tempo per il Napoli #Zaniolo - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Roma, allenamento personalizzato per Zaniolo, lo staff medico continua a monitorarlo -