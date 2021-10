Roma | stalker al telefono | 30 chiamate al giorno a decine di donne

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)– Anche 30in un soloe sempre in modalità “sconosciuto”. Così un giovane molestava le sue vittime. A fermarlo è stata la Polizia di Stato dopo un’efficace indagine partita dalla denuncia dell’ennesima donna. Una giovane professionista, esasperata dalle numerose telefonate che riceveva giornalmente da un cellulare coperto dalla modalità “sconosciuto”, si è rivolta al commissariato Vescovio. Gli investigatori, grazie al coordinamento della Procura di, hanno identificato il trentenne che si mascherava dietro l’applicazione che rende il numero non identificabile. Le successive indagini hanno permesso di accertare che, solo negli ultimi tempi, le vittime del trentenne sono state almeno 26, tutte residenti nella capitale. L’uomo, al termine degli accertamenti di rito, è stato denunciato per il ...

Roma – Anche 30 chiamate in un solo giorno e sempre in modalità "sconosciuto". Così un giovane molestava le sue vittime. A fermarlo è stata la Polizia di Stato dopo un'efficace indagine partita dalla ...L'amore, quello dei vecchi tempi, dei bigliettini lasciati sulle auto, dei complimenti e delle scuse più banali per 'attaccare bottone', esiste ancora. O meglio, in una nuova forma, quella dei social.