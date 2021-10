Roma-Napoli sarà diretta dall’arbitro Massa. Al VAR Di Bello (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Aia ha scelto l’arbitro che dirigerà Roma-Napoli: si tratta dell’internazionale Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno Vivenzi e Imperiale, il quarto uomo Irrati; al VAR ci saranno Di Bello e Valeriani. Inter-Juventus invece è stata affidata a Mariani di Aprilia, con Guida e Passeri al VAR. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Aia ha scelto l’arbitro che dirigerà: si tratta dell’internazionale Davidedella sezione di Imperia. Gli assistenti saranno Vivenzi e Imperiale, il quarto uomo Irrati; al VAR ci saranno Die Valeriani. Inter-Juventus invece è stata affidata a Mariani di Aprilia, con Guida e Passeri al VAR. L'articolo ilsta.

Advertising

myrtamerlino : Roma, Napoli, Milano, Bologna, Torino, Varese, Savona, Latina, Caserta, Isernia al centrosinistra. Per il centrode… - sebmes : Ha ragione @enricoletta quando dice «abbiamo stravinto ma non dobbiamo montarci la testa, sono elezioni amministrat… - you_trend : Con le vittorie a #Roma e #Torino, il centrosinistra amministra ora otto dei dieci comuni italiani più popolosi, co… - AHerSan89 : RT @LAROMA24: ROMA-NAPOLI: arbitra Massa #AsRoma - LaVitinia : @1926_cri Io credo che in campionato il napoli abbia un'occasione veramente unica. Quindi gli converrebbe forse usc… -