Roma, l’uomo travolto dal treno non ce l’ha fatta: è stato estratto senza vita da sotto il convoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) travolto e ucciso dal treno alla stazione Giulio Agricola della Metro A. Non ce l’ha fatta l’uomo che oggi pomeriggio intorno alle 17 è caduto sui binari ed è stato investito da un convoglio in transito. Malgrado i disperati tentativi degli operatori intervenuti alla fine la persona è stata estratta senza vita dalle lamiere. In particolare, il personale dei Vigili del Fuoco, giunto sul posto con specifiche attrezzature, ha sollevato la motrice della metropolitana per liberare la persona coinvolta ma purtroppo non è bastato. Le generalità della vittima non sono al momento note. Dramma sulla metro A: uomo travolto e ucciso dal treno, circolazione interrotta A seguito dell’accaduto la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021)e ucciso dalalla stazione Giulio Agricola della Metro A. Non ceche oggi pomeriggio intorno alle 17 è caduto sui binari ed èinvestito da unin transito. Malgrado i disperati tentativi degli operatori intervenuti alla fine la persona è stata estrattadalle lamiere. In particolare, il personale dei Vigili del Fuoco, giunto sul posto con specifiche attrezzature, ha sollevato la motrice della metropolitana per liberare la persona coinvolta ma purtroppo non è ba. Le generalità della vittima non sono al momento note. Dramma sulla metro A: uomoe ucciso dal, circolazione interrotta A seguito dell’accaduto la ...

