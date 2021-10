Roma, flash mob al Campidoglio: donne senza divisa, la protesta: ‘Noi siamo Alitalia’ (VIDEO) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Hanno tolto la divisa, quella che per anni hanno indossato con onore, sono rimaste con una sottoveste, scalze, con le scarpe con il tacco lasciate lì in quella piazza. Così hanno deciso di protestare in silenzio, senza troppe parole, alcune donne dipendenti di Alitalia, l’azienda di bandiera italiana che giovedì scorso ha fatto decollare i suoi ultimi aerei. Tra rabbia, dispiacere, incredulità e VIDEO di addii di comandanti e hostess che hanno fatto il giro del web. E questa mattina loro, le donne dell’ex Alitalia, si sono radunate davanti al Campidoglio e con un flash mob di circa 30 minuti hanno fatto sentire la loro voce. Non gridando, ma spogliandosi, togliendosi quella gonna, quella giacca e quei tacchi che per anni le hanno contraddistinte. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Hanno tolto la, quella che per anni hanno indossato con onore, sono rimaste con una sottoveste, scalze, con le scarpe con il tacco lasciate lì in quella piazza. Così hanno deciso dire in silenzio,troppe parole, alcunedipendenti di Alitalia, l’azienda di bandiera italiana che giovedì scorso ha fatto decollare i suoi ultimi aerei. Tra rabbia, dispiacere, incredulità edi addii di comandanti e hostess che hanno fatto il giro del web. E questa mattina loro, ledell’ex Alitalia, si sono radunate davanti ale con unmob di circa 30 minuti hanno fatto sentire la loro voce. Non gridando, ma spogliandosi, togliendosi quella gonna, quella giacca e quei tacchi che per anni le hanno contraddistinte. Le ...

