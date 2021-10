Roma, ecco la nuova maglia: è blu e ha il vecchio stemma. Esordio col Bodo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma - La Roma e la New Balance hanno presentato la nuova maglia, il quarto kit del club. La nuova divisa segna il ritorno sulla maglia da gara del vecchio stemma con i quali giallorossi tra il 1997 e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 ottobre 2021)- Lae la New Balance hanno presentato la, il quarto kit del club. Ladivisa segna il ritorno sullada gara delcon i quali giallorossi tra il 1997 e ...

